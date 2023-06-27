İstanbul TEM Otoyolu'nda trafik kazası! Araç devrildi, 6 kişi yaralandı

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda feci bir trafik kazası meydana geldi.

Edirne istikametinde ilerleyen bir hafif ticari araç, Esenyurt mevkisinde bariyerleri aştı. Araç, yolun kenarındaki ağaçların ve otların bulunduğu alana devrildi.

Kazanın ardından ihbar yapılmasıyla birlikte olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi geldi.

Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücüye ambulansta müdahale edilirken, araçta bulunan 5 kişi de yaralandı. Sürücü ve diğer yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda oluşan trafik yoğunluğu, devrilen aracın vinç yardımıyla kaldırılması ve karayolları ekiplerinin temizlik işlemlerinin ardından normale döndü.