İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte beklenen kura tarihi ve konut fiyat listesi
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ 500 bin konut hamlesinde gözler İstanbul kuralarına çevrildi. Bugün Bursa'da 17 bin 225 konutun sahibi belirlenirken, 100 bin konutun inşa edileceği İstanbul kuralarının 9-12 Mart 2026 tarihlerinde yapılması planlanıyor.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelendirilen 500 bin konutluk projede kura çekimi takvimi planlandığı şekilde ilerliyor. Toplamda 29 bin 566 ailenin yeni yuvasına kavuşacağı kura sürecinde il il çekilişler devam ediyor.
BURSA KURALARI BUGÜN ÇEKİLİYOR
Yeni haftanın takvimine göre, bugün Bursa'da inşa edilecek 17 bin 225 konutun hak sahipleri belirleniyor. Kura işlemleri TOKİ’nin resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor.
Çekilişin tamamlanmasının ardından kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak. Hak sahipleri, kura sonucuna göre bir sonraki aşamada sözleşme imzalama ve ödeme süreçleri hakkında yetkililer tarafından bilgilendirilecek.
Kura takvimine göre 16-22 Şubat 2026 haftasında 11 ilde toplam 98 bin 839 konutun daha kurası çekilmiş olacak. 22 Şubat tarihi itibarıyla kurası çekilen il sayısı 69'a, hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 312 bin 290'a yükselecek.
İSTANBUL KURALARI 9-12 MART TARİHLERİNDE
Proje kapsamında İstanbul'a ayrılan 100 bin konut için en yoğun başvuru alındığından, bu ilin kura çekilişi mart ayına bırakıldı. Kura takvimi aşamalı olarak güncellenirken, İstanbul kuralarının 9-12 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Sürecin şeffaf bir şekilde yürütüldüğü belirtilirken, resmi duyuruların TOKİ’nin internet sitesi (toki.gov.tr) ve e-Devlet üzerinden düzenli takip edilmesi öneriliyor. Kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan hemen sonra proje bazında ilan edilecek ve hak sahiplerinin belirlenmesinin ardından sözleşme aşamasına geçilecek.
İstanbul’da inşa edilecek TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde satış fiyatları, peşinat ve aylık taksit tutarları netleşti.
Yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade imkanı sunulan konutların ödeme planı şu şekilde:
55 metrekare 1+1 konutlar: Satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat tutarı 195 bin TL, aylık taksiti ise 7 bin 313 TL olacak.
65 metrekare 2+1 konutlar: Satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat tutarı 245 bin TL, aylık taksiti ise 9 bin 188 TL olacak.
80 metrekare 2+1 konutlar: Satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat tutarı 295 bin TL, aylık taksiti ise 11 bin 63 TL olacak.