İstanbul trafiği mesai çıkışında kilitlendi: Yoğunluk yüzde 90

Mesai saatinin bitimiyle birlikte, Avrupa Yakası'nda Haliç Köprüsü'nden başlayarak D-100 kara yolu Zincirlikuyu yönünde ciddi bir yoğunluk gözlemlendi. Aynı hattın Avcılar yönünde de trafikte tıkanıklık yaşandı. Anadolu Yakası'na geçişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün öncesindeki bağlantı yollarında araçlar adeta ilerlemekte zorlandı. Basın Ekspres Yolu ile O-3 otoyolu üzerinde de çift yönlü trafik yoğunluğu dikkat çekti.

TEM Otoyolu'nda ise Mahmutbey gişelerinden Edirne yönüne ve Esenyurt gişelerinden Ankara istikametine doğru trafik akışı yavaşladı. Avcılar’dan TÜYAP’a kadar trafik oldukça yavaş seyretti.

Anadolu Yakası'nda da Kadıköy ile Kartal arasında D-100 kara yolu üzerinde her iki yönde trafik yoğunluğu yaşanırken, Pendik ve Tuzla çevresinde de zaman zaman sıkışıklık meydana geldi. Şile Otoyolu'nun Üsküdar-Ümraniye arasında kalan kesimi ile TEM Otoyolu'nda Ataşehir-Sancaktepe arasında yoğunluk gözlendi. Avrupa Yakası'na geçişlerde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü güzergahında yoğunluk, Uzunçayır’dan itibaren etkili oldu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Ataşehir arasında trafik çift yönlü olarak ağır ilerlerken, TEM Otoyolu'nun Edirne istikameti Tuzla’dan Sancaktepe’ye kadar yer yer tıkandı.

Ayrıca, her iki yakada da ana arterlerde, sahil yollarında ve TEM bağlantı yollarında yoğunluk yaşanırken, bazı toplu taşıma duraklarında da kalabalık gözlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyelerine ulaştı.