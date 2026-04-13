İstanbul trafiğinde yürek ısıtan an! Ördek ailesi için trafiği durdurdu

İstanbul Sancaktepe'de bir sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan bir ördek ailesinin araçların altında kalmasını önlemek amacıyla müdahalede bulunarak akan trafiği durdurdu. Anne ördek ve yavrularının güvenle yolun karşısına geçişini sağlayan sürücünün duyarlı davranışı, trafikte seyreden başka bir araçtaki vatandaş tarafından kaydedildi.

Karşıya geçmekte zorlanan anne ördek ve yavrularını fark eden sürücü, el hareketleriyle diğer araçları uyararak trafiğin kısa süreliğine durmasını sağladı. Hayvanlara geçiş önceliği tanıyan vatandaş, ördek ailesinin yolculuğunu yakından takip etti. Sürücü, ailenin caddeden geçişi tamamlanana kadar arkalarından ilerleyerek onların güvenli bir alana ulaştığından emin oldu.

"İNSANIN İNSAN OLDUĞUNU HATIRLATAN ANLAR ÇOK DEĞERLİ"

Trafiğin durduğu anlarda yaşanan bu olayı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen sürücü Şeyma Doğan, duruma tanıklık etmenin kendisinde yarattığı hisleri paylaştı. Doğan, yaşananları şu sözlerle ifade etti:"Denk geldiğim böyle anlar beni çok mutlu ediyor ve duygulandırıyor. İnsanın insan olduğunu hatırlatan bu tür anlar çok değerli. Güneş üzerine doğduğu her şeyi aydınlatır, iyilik ise girdiği her kalbi. Canım ördekler, umarım ailenizle mutlusunuzdur."