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İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

İstanbul'da, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Beşiktaş ile LASK Linz arasında oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda, Beşiktaş ile LASK Linz arasında yarın oynanacak maç nedeniyle İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 21.00'de Vodafone Park'ta, Beşiktaş ile LASK Linz arasında oynanacak müsabaka sebebiyle alınan tedbirler kapsamında, bazı yollar ulaşıma kapalı olacak.

Bu çerçevede, saat 17.00'den itibaren stat arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden, Dolmabahçe istikametine trafik akışı sağlanamayacak, akım Asker Ocağı Caddesi'ne verilecek. Gümüşsuyu MKE önünden yol kapatılarak, Dolmabahçe istikametine akış verilmeyecek. Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikameti de araç trafiğine kapatılacak.

Kadırgalar alt baştan stat civarına trafik akışı verilemeyecek, akım Kabataş'tan Dolmabahçe Meydan Beşiktaş istikametine tek şeride düşürülerek Kadırgalar Cadde başından Kabataş istikametine yönlendirilecek. Dolmabahçe'den gelen akım iki yönlü sağlanarak, stat yanındaki Kabataş istikameti araç trafiğine kapanacak.

Bayıldım ve Küçük Çiftlik caddelerinden gelen akım, Dolmabahçe istikameti yerine Asker Ocağı Caddesi'ne yönlendirilecek. Mete Kavşağı'ndan Dolmabahçe istikametine olan akım, Şişli istikametine verilecek. Gazhane Caddesi Süzer Plaza'dan Şehitler Tepesi'ne kadar trafik akışı verilemeyecek. Akaretler ışıklar ile Süleyman Seba Caddesi kesişiminden akım, Dolmabahçe istikametine gönderilmeyecek. Vişneli Tekke Sokağı araç trafiğine kapalı olacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #Trafik #beşiktaş #maç
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