İstanbul trafiğine yağmur etkisi! Trafik yoğunluğu arttı

İstanbul trafiğinde yağış etkili oldu. Haftanın ilk iş günü yağmurun da etkisiyle trafikte yoğunluk arttı. İşine, okuluna gitmek için yola koyulan İstanbullu yüzde 78'i bulan trafikle karşılaştı.

Sabah saatlerinde, Avrupa Yakası'nda Cevizlibağ'dan başlayan yoğunluk Ayvansaray, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu mevkilerine kadar devam etti.

Nurtepe Viyadüğü, Okmeydanı-Hasdal kavşağı yönü, TEM Hasdal Kavşağı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde trafik ağır seyrederken, Bağcılar Yüzyıl mevkisinde her iki yönde araçlar ağır ağır ilerledi.

ANADOLU YAKASI'NDA DA ARAÇLAR AĞIR SEYRETTİ

Anadolu Yakası'nda ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa Yakası'na geçişlerinde yoğunluk oluştu. D-100 kara yolu Pendik, Kartal, Maltepe ile Göztepe ve Bostancı mevkilerinde araçlar ağır seyretti. TEM Otoyolu'nda Kozyatağı'ndan başlayan trafik yoğunluğu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar devam etti. Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında da yoğunluk gözlendi.

Kent genelinde bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarında da yolcu yoğunluğu yaşanıyor. Aktarma noktalarında toplu taşıma araçlarından inen ve turnike bölgesinden metrobüse, metroya veya otobüs duraklarına ulaşmaya çalışan yolcular, kalabalıkta ilerlemeye çalışıyor.

Trafik yoğunluğu saat 09.20 itibariyle Anadolu yakasında yüzde 78, Avrupa'da ise yüzde 72 olurken saat 10.00'da ise kent genelinde yüzde 65'e geriledi.