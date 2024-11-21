İstanbul trafiğini fırtına vurdu: Şimdiden yüzde 76'ya ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), sarı kod verip lodos ve kuvvetli sağanak uyarısında bulunduğu İstanbul'da ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Mert Sagit Mert Sagit
İstanbul trafiğini fırtına vurdu: Şimdiden yüzde 76'ya ulaştı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) lodos ve kuvvetli sağanak uyarısı yaptığı İstanbul'da, ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor. Kentin ana arterleri ve ara yollarında trafik yoğunluğu gözlemlenirken, mesai saati bitimine saatler kala İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı.

Avrupa ve Anadolu Yakaları'nda Durum

İBB verilerine göre, saat 16.15 itibarıyla Avrupa ve Anadolu Yakaları'ndaki trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü. Yoğun yağışın ardından yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler zorlukla ilerledi.

Avcılar ve D-100 Karayolu

Avcılar’da şiddetli yağış nedeniyle rögar kapakları tıkandı, bu durum caddelerde sürücüleri zorladı. D-100 Karayolu’nda Küçükçekmece’den başlayarak Yenibosna, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy hattında trafik yoğun bir şekilde seyretti.

Kartal ve Sancaktepe

Kartal’da D-100 Karayolu'nda ve Sultanbeyli-Sancaktepe TEM Otoyolu’nda araçlar güçlükle ilerledi. Sancaktepe Atayolu Caddesi’nde ise yağışla birlikte rögarlardan taşan sular, yolların su altında kalmasına neden oldu.

Kent genelinde yağışın etkisiyle yaşanan ulaşım sorunlarının, gün boyu devam etmesi bekleniyor.

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