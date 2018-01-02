Kaza saat 07.30 sıralarında O-3 bağlantı yolu Bayrampaşa mevkiinde meydana geldi.
Ali Osman Yılma yönetimindeki ticari araç ileişçi servisi minibüsü çarpıştı. Çarpışma sonrası minibüs devrildi. Devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte sıkışıklık yaşanıyor.
Ticari aracın çekilmesi sırasında yol bir süreliğine tamamen kapandı.
Aracın çekilmesinden sonra trafik tek şeritten sağlanıyor.
Minibüsü kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Bayrampaşa O-3 bağlantı yolunda servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Devrilen minibüsteki 4 kişi yaralanırken kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi
Kaza saat 07.30 sıralarında O-3 bağlantı yolu Bayrampaşa mevkiinde meydana geldi.
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