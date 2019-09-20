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İstanbul Tuzla'daki fabrikayı terör örgütü PKK yakmış

Ormanları yakan terör örgütü PKK, İstanbul Tuzla'daki fabrika yangınını da üstlendi. Terör örgütüne yakın bir haber ajansında yer alan haberde, yangını PKK'nın uzantısı bir örgütün üstlendiği yer aldı

İstanbul Tuzla'daki fabrikayı terör örgütü PKK yakmış

İstanbul Tuzla'daki fabrika yangınını terör örgütü PKK üstlendi.

Örgüte yakın bir ajansta yer alan haberde, yangını PKK'nın uzantısı bir örgütün üstlendiği ifade edildi.

NE OLMUŞTU

Tuzla'da kimyasal maddelerin üretildiği fabrikada çıkan yangın, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüştü.

Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren Ema Kimya Sistemleri-Huntsmann'a ait fabrikada yangın çıkmıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #tuzla #terör örgütü pkk #fabrika
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