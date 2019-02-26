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İstanbul Tuzla'da ağır kimyasal konu alarmı verildi! İlçede okul tatil edildi

İstanbul'un önemli ilçelerinden Tuzla'da mahalleyi alarma geçirecek bir olay yaşandı. İlçede okulları da tatil eden olay kapsamında ilçede ağır kimyasal koku alındı. Açıklamaya göre, sağlığı olumsuz yönde tehdit edici bir bulguya rastlanılmadı

İstanbul Tuzla'da ağır kimyasal konu alarmı verildi! İlçede okul tatil edildi

İstanbul Tuzla'daki ağır koku üzerine ekiplerin bölgede yaptığı ölçümlerde sağlığı tehdit edecek bir bulgu tespit edilmedi.

İçmeler Mahallesi'nde yoğun olmak üzere ilçe genelinde sebebi bilinmeyen ağır bir koku alan vatandaşların ilgili kurumlara haber vermesi üzerine AFAD, AKOM, İGDAŞ, itfaiye, polis ve zabıta ekiplerince bölgede inceleme başlatıldı.

Ekipler, rögar kapaklarını kaldırarak kanallarda ve mahalledeki değişik noktalarda gaz ölçümü yaptı. Yapılan ilk çalışmalarda sağlığı tehdit edecek bulguya rastlanılmadı.

AFAD yetkililerinden alınan bilgiye göre, kokunun kaynağının evsel veya kimyasal atık olabileceği üzerinde duruluyor. Bu kimyasalın kanalizasyonda çökme yaptığı, kokunun da bundan kaynaklandığı düşünülüyor.

Yetkililer, kokunun giderilmesi için kanalizasyonlara su basılarak kimyasalın çözülmesini sağlayamaya çalıştıklarını, ölçümlerde hidrojen sülfür değerlerinin biraz yüksek çıktığını belirtti.

Öte yandan Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu koku nedeniyle boşaltıldı. Öğrencilerin rahatsızlık hissetmesi üzerine okul yönetiminin öğrencileri evlerine gönderdiği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #tuzla
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