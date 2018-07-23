İstanbul Gaziosmanpaşa'da trafik akışını rahatlatmak maksadıyla yapılacak olan Gaziosmanpaşa - Silahtarağa Karayolu Tüneli çalışmalarından dolayı İstanbul'un bazı ilçelerinde 24 saatlik su kesintisi yaşanacak.

Gaziosmanpaşa Belediyesi su kesintisi ile ilgili olarak ilçedeki vatandaşları SMS ile bigilendirdi.



Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından atılan mesaj şöyle:



Gaziosmanpaşa'da trafik akışını rahatlatmak amacıyla yapımına başlanan Gaziosmanpaşa -Silahtarağa Karayolu Tüneli çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek deplase ve Silahtar Terfi merkezinde yapılacak olan bakım, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle; 24 Temmuz 2018 Salı günü 10:00 ile 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü saat 10:00 arasında 24 saat süreyle ilçemizdeki mahallelerimize su verilmeyecektir. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur.



Öte yandan İSKİ'den yapılan açıklamada ise su verilmeyecek mahallelerin isimleri duyuruldu.



İSKİ'den yapılan açıklama su verilmeyecek olan mahalleler şöyle sıralandı:



Gaziosmanpaşa: Bağlarbaşı, Barbaros Hayrettin Paşa, Fevzi Çakmak, Hürriyet, Karadeniz, Karayolları, Karlıtepe, Gaziosmanpaşa merkez, Kazım Karabekir, Pazariçi, Sarıgöl, Mevlana, Şemsipaşa, Yenidoğan, Yenimahalle ve Yıldız Tabya mahalleleri



Eyüpsultan İlçesi: Akşemsettin, Alibeyköy merkez, Çırçır, Esentepe, İslambey, Karadolap, Rami Cuma, Rami yeni, Sakarya, Silahtarağa, Topçular, Yeşilpınar ve Düğmeciler mahalleleri



Bayrampaşa İlçesi: Kartaltepe ve Yıldırım mahalleleri tamamı ile Cevaptaşa mahallesinin bir kısmı



Sultangazi İlçesi: Yunusemre, 75. Yıl ve Zübeyde Hanım mahalleleri



İstanbullulara önemle duyrulur.



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