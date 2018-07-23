banner982
Yıldırım Demirören'den Mesut Özil açıklaması
Yıldırım Demirören'den Mesut Özil açıklaması
İyi Parti'den o fotoğrafla ilgili açıklama
İyi Parti'den o fotoğrafla ilgili açıklama
Emrah Serbes'e verilen hapis cezasında yeni gelişme
Emrah Serbes'e verilen hapis cezasında yeni gelişme
İsrail ve Suriye hattında gerilim tırmanıyor
İsrail ve Suriye hattında gerilim tırmanıyor

İstanbul'un o ilçelerinde yaşayanlar dikkat! 24 saat sular kesilecek

İstanbul Gaziosmanpaşa'da trafik akışını rahatlatmak maksadıyla yapılacak olan Gaziosmanpaşa - Silahtarağa Karayolu Tüneli çalışmalarından dolayı İstanbul'un bazı ilçelerinde 24 saatlik su kesintisi yaşanacak.

İstanbul'un o ilçelerinde yaşayanlar dikkat! 24 saat sular kesilecek

Gaziosmanpaşa Belediyesi su kesintisi ile ilgili olarak ilçedeki vatandaşları SMS ile bigilendirdi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından atılan mesaj şöyle:

Gaziosmanpaşa'da trafik akışını rahatlatmak amacıyla yapımına başlanan Gaziosmanpaşa -Silahtarağa Karayolu Tüneli çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek deplase ve Silahtar Terfi merkezinde yapılacak olan bakım, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle; 24 Temmuz 2018 Salı günü 10:00 ile 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü saat 10:00  arasında 24 saat süreyle ilçemizdeki mahallelerimize su verilmeyecektir. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur.

Öte yandan İSKİ'den yapılan açıklamada ise su verilmeyecek mahallelerin isimleri duyuruldu.

İSKİ'den yapılan açıklama su verilmeyecek olan mahalleler şöyle sıralandı:

Gaziosmanpaşa: Bağlarbaşı, Barbaros Hayrettin Paşa, Fevzi Çakmak, Hürriyet, Karadeniz, Karayolları, Karlıtepe, Gaziosmanpaşa merkez, Kazım Karabekir, Pazariçi, Sarıgöl, Mevlana, Şemsipaşa, Yenidoğan, Yenimahalle ve Yıldız Tabya mahalleleri

Eyüpsultan İlçesi: Akşemsettin, Alibeyköy merkez, Çırçır, Esentepe, İslambey, Karadolap, Rami Cuma, Rami yeni,  Sakarya, Silahtarağa, Topçular, Yeşilpınar ve Düğmeciler mahalleleri

Bayrampaşa İlçesi: Kartaltepe ve Yıldırım mahalleleri tamamı ile Cevaptaşa mahallesinin bir kısmı

Sultangazi İlçesi: Yunusemre, 75. Yıl ve Zübeyde Hanım mahalleleri

İstanbullulara önemle duyrulur.

ulusal.com.tr



 

Etiketler; #istanbul su kesintisi #istanbul su #İskİ #iski su kesintisi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.