İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hemşirelik Fakültesi Avcılar’a taşınıyor!

İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından riskli binalar boşaltılmaya başladı. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hemşirelik Fakültesi için de taşınma kararı alındı. Eğitim, 20 gün ara sonrasında yeni kampüste devam edecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hemşirelik Fakültesi Avcılar’a taşınıyor!
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İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından kent genelindeki kamu binalarında geniş çaplı incelemeler başlatıldı. 28 bin 500 kamu binasının değerlendirildiği çalışmalar kapsamında, risk taşıdığı belirlenen binaların boşaltılmasına karar verildi.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hemşirelik Fakültesi de riskli yapılar arasında yer aldı. Fakülte yönetimi, öğrencilerin ve personelin güvenliğini sağlamak amacıyla eğitim-öğretim faaliyetlerine 20 gün süreyle ara verdi.

EĞİTİM AVCILAR'DA DEVAM EDECEK

Bin 537 öğrenciye hizmet veren fakülte, geçici olarak Avcılar’daki yeni binasına taşınıyor. Eğitim faaliyetlerinin, 20 Mayıs'ta yeni yerleşkede yeniden başlayacağı açıklandı.

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