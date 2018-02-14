Üsküdar'da bir banka şubesindeki çalışanları silahla tehdit eden kar maskeli soyguncu, kasadaki bir miktar parayı alıp kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Acıbadem Caddesi'nde bir banka şubesine gelen silahlı ve kar maskeli soyguncu, özel güvenlik görevlisinin tabancasını gasbetti.



Banka çalışanlarını tehdit edip etkisiz hale getiren soyguncu, kasadaki bir miktar parayı alıp yaya olarak kaçtı.



Olayın ardından banka şubesine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.



Banka çevresinde başlatılan uygulamaya Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler de katılıyor.