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İstanbul Üsküdar'da banka soygunu

Üsküdar'da bir banka şubesindeki çalışanları silahla tehdit eden kar maskeli soyguncu, kasadaki bir miktar parayı alıp kaçtı.

İstanbul Üsküdar'da banka soygunu

Alınan bilgiye göre, Acıbadem Caddesi'nde bir banka şubesine gelen  silahlı ve kar maskeli soyguncu, özel güvenlik görevlisinin tabancasını gasbetti.
 
Banka çalışanlarını tehdit edip etkisiz hale getiren soyguncu,  kasadaki bir miktar parayı alıp yaya olarak kaçtı.

Olayın ardından banka şubesine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik  önlemi alarak, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
 
Banka çevresinde başlatılan uygulamaya Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne  bağlı polisler de katılıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul banka soygunu #Üsküdar banka soygunu #silahlı banka soygunu
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