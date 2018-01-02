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İstanbul Üsküdar'da binada yangın çıktı

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Yangın sırasında evde bulunan yatalak hasta kadın, oğulları tarafından dışarı çıkarıldı. Binanın ikinci ve üçüncü katında yangın nedeniyle çökmeler meydana geldi 

İstanbul Üsküdar'da ahşap bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kuzguncuk Mahallesi Bağcı Sokak'ta konut olarak kullanılan 3 katlı ahşap binanın ikinci katında yangın çıktı.

Burada ikamet eden yatalak hasta Fatma Duru, oğulları tarafından evden çıkarıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Kadıköy, Üsküdar ve Çengelköy itfaiye grupları sevk edildi.

Evde mutfak tüpü bulunduğunun belirtilmesi üzerine itfaiye ekipleri, patlama ihtimaline karşı içeri girerek tüpü dışarı çıkardı.

İtfaiye ekipleri, müdahale ettikleri yangının çevredeki binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

Binanın ikinci ve üçüncü katında yangın nedeniyle çökmeler meydana geldi. 

Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürüldü.

Binanın ikinci katında bulunan elektrik sobasından çıktığı tahmin edilen yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #üsküdar #yangın
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