İstanbul Valiliği duyurdu! 30 Ağustos'ta bu yollar trafiğe kapanıyor

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kapsamında Fatih'te düzenlenecek kutlama töreni ve geçit nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı ve yan yollarının trafiğe kapatılacağını açıkladı. Vatandaşlara alternatif güzergahlar duyuruldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul Valiliği duyurdu! 30 Ağustos'ta bu yollar trafiğe kapanıyor
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İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kapsamında Fatih'te düzenlenecek kutlama töreni ve geçit nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

VATAN CADDESİ SAAT 07.00'DEN İTİBAREN KAPALI OLACAK

Valilik açıklamasında, "30 Ağustos 2026 Pazar günü saat 07.00'den programın sona ermesine kadar Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve yan yolları her iki yönde araç trafiğine kapalı olacak" ifadeleri kullanıldı.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR AÇIKLANDI

Sürücüler için alternatif yollar ise Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 Karayolu ve O-3 Hal Yolu olarak açıklandı.

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