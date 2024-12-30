İstanbul Valiliği duyurdu: Okul saatleri için değişiklik

İstanbul Valiliği, yılbaşı öncesi şehirdeki trafik yoğunluğu ve güvenlik önlemleri nedeniyle okul saatlerine ilişkin bir karar aldı. 31 Aralık Salı günü, tüm okullarda eğitim-öğretim faaliyetlerinin saat 16.00'da sona ereceği duyuruldu. Bu karar, İstanbul genelindeki tüm okulları kapsıyor.

Mert Sagit Mert Sagit
İstanbul Valiliği duyurdu: Okul saatleri için değişiklik
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Valilik tarafından yapılan açıklamada, "31 Aralık Salı günü, İstanbul’daki resmi ve özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında eğitim faaliyetleri saat 16.00’da sonlandırılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Bu düzenleme, İstanbul’daki:

Resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumlarını,
Temel eğitim okullarını,
Ortaöğretim kurumlarını kapsıyor.

Yılbaşı günü okullar tatil mi, yoksa yarım gün mü? İstanbul'daki okullar 31 Aralık’ta saat 16.00'da kapanacak. 31 Aralık 2024, Türkiye’de resmi tatil olmasa da okullar ve iş yerleri normal çalışma düzenine devam edecek. Ancak okullar, 1 Ocak Çarşamba günü tatil olacak.

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