İstanbul Valiliği duyurdu! Pazar gününe kadar yasaklandı

Kurban Bayramı yaklaşırken valilikler aldıkları tedbirleri duyuruyor. İstanbul Valiliği de aldıkları tedbirleri duyurdu!

İstanbul Valiliği duyurdu! Pazar gününe kadar yasaklandı
Editör: Yağmur Biçen
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İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığımızın “Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri Talimatı” gereğince; 2024 Kurban Bayramı tatili ile 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılının sona ermesinin aynı döneme rastlaması nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğunun en aza indirilmesi ve yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla; kamyon, çekici, tır vb. ağır tonajlı araçların, 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 06:00’dan itibaren 16 Haziran 2024 Pazar günü saat 05:00’a kadar D-100 Karayolu, O-7 (Kuzey Marmara), O- 3(TEM) ve tüm bağlantı yolları ile ilimizin doğu çıkış yönünde seyretmesine müsaade edilmemesine, tedarik süreçlerinin aksamaması için, yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici, tanker cinsi taşıtların özellikle ana arterler haricindeki güzergâhlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilmesine karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

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