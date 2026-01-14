İstanbul Valiliği duyurdu! Seyyar satıcı ve ilaçlamada yeni dönem başlıyor

İstanbul Valiliği, dağıtım yerlerine gönderdiği genelge ile seyyar satıcılara ve ilaçlama şirketlerine yönelik denetimlerin sıkılaştırıldığını duyurdu. Yeni düzenlemeye göre, yetkili mercilerden alınmış geçerli bir izin belgesi bulunmayan seyyar satıcıların sokaklarda faaliyet göstermesine kesinlikle izin verilmeyecek.

KAMERALI TAKİP VE 30 GÜN KAYIT ZORUNLULUĞU

Genelge kapsamında, satış yapmasına onay verilen lisanslı seyyar satıcılar da izni veren makam tarafından yakından takip edilecek. Gıda güvenliğini sağlamak amacıyla gıda işletmelerine ve satış alanlarına kamera sistemi kurulması şartı getirildi.

Bu sistemlerin aldığı kayıtların ise herhangi bir olumsuz durumda incelenebilmesi amacıyla 30 gün boyunca silinmeden saklanması zorunlu kılındı.

İLAÇLAMA YAPAN DA YAPTIRAN DA DENETLENECEK

Valilik, zehirlenme vakalarının önüne geçmek için ilaçlama süreçlerini de kapsayan katı kurallar getirdi. Buna göre sadece ilaçlama hizmeti veren firmalar değil, iş yerini ilaçlatan işletmeler de denetlenecek.

Denetimlerde "Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine aykırı davrandığı tespit edilen kişi ve kurumlar hakkında İl Sağlık Müdürlükleri tarafından derhal idari işlem başlatılacak. İhlalin boyutuna göre gerekli görülen hallerde ise sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacak.

Valilik tarafından dağıtım yerlerine gönderilen genelgede şu kurallar yer alıyor:

"1. Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında istisnai hükümler arasına giren seyyar satış araçlarına, Belediye Başkanlıkları tarafından titizlikle incelenerek izin belgesi verilecektir:

• İzin belgesi bulunmayan hiçbir seyyar satış aracının faaliyetine izin verilmeyecektir.

• İzin belgesi verilen seyyar satış araçları, izni veren makam tarafından gıda güvenilirliği açısından takip edilecektir.

2. Gıda işletmelerinde üretim ve satış alanlarına kamera sistemi kurulacak ve tüm kayıtlar 30 gün süreyle muhafaza edilecektir.

3. İlaçlama hizmeti veren firmalar ve ilaçlamanın uygulandığı işletmeler denetlenecek, Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından idari işlem başlatılarak gerekli görülmesi hâlinde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

4. Alınan tüm önleyici tedbirlere rağmen olası bir zehirlenme vakasının meydana gelmesi durumunda; Güvenlik Acil Durumlar ve Koordinasyon Merkezi'nden sorumlu Vali Yardımcısı başkanlığında, GAMER sekretaryası aracılığıyla ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon oluşturularak hızlı bilgi akışı sağlanacaktır.

5. Yapılan denetimler sonucunda mevzuata aykırı hareket ettiği anlaşılan işletmeler, zabıta veya ilgili birimlerce mühürlenerek Kolluk Birimlerine bildirilecektir.

Başta çarşı ve mahalle bekçileri olmak üzere ilgili kolluk birimlerince görevlendirilen personel tarafından mühür fekki yapılıp yapılmadığı düzenli olarak takip edilecektir.

İşletme sahipleri, çalışanlar veya üçüncü kişiler tarafından mührün bozulması suretiyle işletmenin izinsiz olarak faaliyetine devam ettiğinin tespit edilmesi halinde, denetimi gerçekleştiren ya da ihbarı alan kurum tarafından gerekli işlemler yapılarak sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır."