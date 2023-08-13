İstanbul Valiliği fırtına uyarısı yaptı! İşte o açıklama

İstanbul'da 13 Ağustos Pazar günü görülecek hava durumu ile ilgili İstanbul Valiliğinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmeleri doğrultusunda yapılan açıklamada fırtına uyarısında bulunuldu.

İSTANBUL'DA FIRTINA NE ZAMAN ETKİLİ OLACAK?

Yapılan açıklamada, bugün İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, "İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına 40-60 km/saat, hamlesi 75 km/saat şeklinde esmesi beklenmektedir. Bu sebeple vatandaşlarımızın meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.