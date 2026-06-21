İstanbul Valiliği karar aldı! Taksim Metrosu ve Füniküler hattı ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim İstasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapalı olacağını bildirdi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İstanbul Valiliği karar aldı! Taksim Metrosu ve Füniküler hattı ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı
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İBB'den yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim İstasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapalı olacağı belirtildi.

ARAÇLAR TAKSİM İSTASYONU'NDA DURMAYACAK

M2 hattının Şişhane İstasyonu'nun Kasımpaşa çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışlarının yolcu kullanımına kapalı olacağı ifade edilen açıklamada, araçların Taksim İstasyonu'nda durmayarak seferine devam edeceği kaydedildi.

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim İstasyonu saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar kullanıma kapatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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