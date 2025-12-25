İstanbul Valiliği resmen duyurdu: İstanbul'a kar geliyor! İşte o tarih

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre;



İstanbul genelinde 26 Aralık Cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (5 ila 8 derece) azalması ve mevsim normallerinin altına düşmesiyle, soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta boyunca… pic.twitter.com/KdQNHAeo5n