İstanbul Valiliği resmen duyurdu: İstanbul'a kar geliyor! İşte o tarih
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre İstanbul’da 26 Aralık Cuma gününden itibaren hava sıcaklıkları 5 ila 8 derece düşecek. Kentte yağmurun yanı sıra yüksek kesimlerde kar ve buzlanma uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre İstanbul’da soğuk ve yağışlı hava etkisini artıracak. Cuma günü başlayacak sıcaklık düşüşünün ardından hava sıcaklıklarının 5 ila 8 derece birden azalacağı, mevsim normallerinin altına düşeceği bildirildi.
26 Aralık Cuma ve 27 Aralık Cumartesi günlerinde kent genelinde yağışların çoğunlukla yağmur şeklinde olmasının beklendiği ifade edilirken, İstanbul’un kuzey ilçeleri ve yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimalinin bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması uyarıları yer aldı.
İstanbul Valiliği’nin de Meteoroloji’den gelen bilgiler doğrultusunda vatandaşları tedbirli olmaya çağırdığı aktarıldı.
