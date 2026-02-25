İstanbul Valiliği saat vererek uyardı! 15 ilçeye kar geliyor

Son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul’da gece saatlerinden itibaren 15 ilçede karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar bekleniyor. Kuvvetli rüzgara karşı dikkat çağrısı yapıldı.

İstanbul’da beklenen hava değişimiyle ilgili son dakika uyarısı geldi. İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaşarak özellikle rüzgar, kar ve karla karışık yağış ihtimaline karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Açıklama şu şekilde:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;

İlimizde mevsim normalleri civarında devam eden hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına düşmesiyle birlikte, bu akşam (25.02.2026) saatlerinden sonra il genelinde yağmur şeklinde başlayacak yağışların, sabah saatlerine kadar Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Sultangazi, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerinde zaman zaman karla karışık yağmur ve yükseklerde hafif kar yağışı şeklinde yağacağı tahmin edilmektedir. Yağışların, yarın (26.02.2026) öğle saatlerinden sonra ilimizi terk edeceği beklenmektedir.

Rüzgar:
Bugün genellikle kuzeyli yönlerden (25.02.2026) orta, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat);
Yarın (26.02.2026) orta, zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Hava Sıcaklıkları:
Bu gece (25.02.2026) beklenen en düşük hava sıcaklığının 1°C,
Yarın (26.02.2026) beklenen en yüksek hava sıcaklığının ise 8°C olacağı tahmin edilmektedir.

Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

