İstanbul Valiliği uyardı: 2 Ağustos'a kadar sürecek, dikkatli olun!

İstanbul Valiliği, il genelinde 2 Ağustos tarihine kadar sürmesi beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İstanbul Valiliği uyardı: 2 Ağustos'a kadar sürecek, dikkatli olun!
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Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre kentte rüzgarın bugünden 2 Ağustos Pazar gününe kadar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Orman yangınları ve çatı uçması riskine dikkat çekildi

Açıklamada vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerektiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Başta orman yangınları olmak üzere ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

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