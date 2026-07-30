İstanbul Valiliği uyardı! 4 gün sürecek kuvvetli rüzgar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son hava durumu analizlerini paylaşan İstanbul Valiliği, megakentte perşembe gününden pazar gününe kadar sürecek fırtına beklendiğini duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul Valiliği uyardı! 4 gün sürecek kuvvetli rüzgar bekleniyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün güncel değerlendirmeleri, İstanbul Valiliğinin resmi sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. Valilik, megakentte günlerce etkili olacak sert hava koşullarına ve beraberinde getirebileceği tehlikelere dair bilgilendirme metni yayımladı.

İSTANBUL'U POYRAZ VURACAK

Kurumun aktardığı verilere göre, şehir 30 Temmuz Perşembe gününden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden gelen sert hava akımlarının etkisi altına giriyor. Bu rüzgar dalgasının 2 Ağustos Pazar gününe kadar aralıksız devam edeceği bildirildi.

Yetkililer, rüzgarın belirli aralıklarla fırtınaya dönüşerek ulaşım hatlarında aksamalara yol açabileceği konusunda uyardı.

Valilik açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; ilimizde rüzgarın 30 Temmuz Perşembe gününden 02 Ağustos Pazar gününe kadar kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde (40-60 km/sa, yer yer hamleli 70 km/sa) esmesi beklenmektedir. Başta orman yangınları olmak üzere; ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir"

İstanbul Valiliği uyardı! 4 gün sürecek kuvvetli rüzgar bekleniyor - Resim : 1

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