İstanbul Valiliği uyardı: Kar kapıda... o ilçeler dikkat!

Saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşması beklenen kuvvetli rüzgar, hava sıcaklıklarında sert bir düşüşe neden olacak. Bu gece saatlerinden sonra rüzgarın etkisiyle sıcaklıkların 14 dereceden aniden 3 dereceye, yüksek kesimlerde ise 0 dereceye kadar inmesi bekleniyor.