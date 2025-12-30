İstanbul Valiliği uyardı: Kar kapıda... o ilçeler dikkat!

İstanbul Valiliği, Megakent için uyarı yayınladı. Rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte bahar havası yerini dondurucu soğuğa bırakırken, belirli ilçeler için kar ve karla karışık yağmur alarmı verildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
İstanbul Valiliği uyardı: Kar kapıda... o ilçeler dikkat! - Resim: 1

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son veriler ışığında önemli değerlendirmelerde bulundu.

1 12
İstanbul Valiliği uyardı: Kar kapıda... o ilçeler dikkat! - Resim: 2

Kent genelinde etkili olan güney ve güneybatı (Lodos) yönlü rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren yön değiştirerek kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlerden eseceği belirtildi.

2 12
İstanbul Valiliği uyardı: Kar kapıda... o ilçeler dikkat! - Resim: 3

Saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşması beklenen kuvvetli rüzgar, hava sıcaklıklarında sert bir düşüşe neden olacak. Bu gece saatlerinden sonra rüzgarın etkisiyle sıcaklıkların 14 dereceden aniden 3 dereceye, yüksek kesimlerde ise 0 dereceye kadar inmesi bekleniyor.

3 12
İstanbul Valiliği uyardı: Kar kapıda... o ilçeler dikkat! - Resim: 4

Yağışlı sistemin akşam saatlerinde il genelinde yağmur şeklinde başlayacağı tahmin ediliyor. Ancak sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte gece saatlerinden sonra yağışın şekil değiştireceği bildirildi.

Özellikle kuzey ve yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kara dönüşmesi bekleniyor.

4 12
İstanbul Valiliği uyardı: Kar kapıda... o ilçeler dikkat! - Resim: 5

İŞTE KAR YAĞIŞININ GÖRÜLECEĞİ İLÇELER

Valilik, kar yağışının görüleceği ilçeleri şu şekilde sıraladı:

5 12
İstanbul Valiliği uyardı: Kar kapıda... o ilçeler dikkat! - Resim: 6

Başakşehir

Beylikdüzü

Beşiktaş

6 12
İstanbul Valiliği uyardı: Kar kapıda... o ilçeler dikkat! - Resim: 7

Çatalca

Esenler

Esenyurt

7 12
İstanbul Valiliği uyardı: Kar kapıda... o ilçeler dikkat! - Resim: 8

Eyüp

Gaziosmanpaşa

Kağıthane

8 12
İstanbul Valiliği uyardı: Kar kapıda... o ilçeler dikkat! - Resim: 9

Sultangazi

Ataşehir

Çekmeköy

9 12
İstanbul Valiliği uyardı: Kar kapıda... o ilçeler dikkat! - Resim: 10

Sancaktepe

Sultanbeyli

Ümraniye

10 12
İstanbul Valiliği uyardı: Kar kapıda... o ilçeler dikkat! - Resim: 11

Sarıyer

Arnavutköy

Beykoz 

Şile

11 12
İstanbul Valiliği uyardı: Kar kapıda... o ilçeler dikkat! - Resim: 12

BUZLANMA VE DON TEHLİKESİNE DİKKAT

Ani hava değişimiyle birlikte hayatı olumsuz etkileyebilecek durumlara karşı da uyarılar yapıldı. İstanbul Valiliği, ulaşımda meydana gelebilecek aksamalar başta olmak üzere, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

12 12
istanbul kar yağışı