İstanbul Valiliği uyardı: Kar kapıda... o ilçeler dikkat!
İstanbul Valiliği, Megakent için uyarı yayınladı. Rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte bahar havası yerini dondurucu soğuğa bırakırken, belirli ilçeler için kar ve karla karışık yağmur alarmı verildi.
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son veriler ışığında önemli değerlendirmelerde bulundu.
Kent genelinde etkili olan güney ve güneybatı (Lodos) yönlü rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren yön değiştirerek kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlerden eseceği belirtildi.
Saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşması beklenen kuvvetli rüzgar, hava sıcaklıklarında sert bir düşüşe neden olacak. Bu gece saatlerinden sonra rüzgarın etkisiyle sıcaklıkların 14 dereceden aniden 3 dereceye, yüksek kesimlerde ise 0 dereceye kadar inmesi bekleniyor.
Yağışlı sistemin akşam saatlerinde il genelinde yağmur şeklinde başlayacağı tahmin ediliyor. Ancak sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte gece saatlerinden sonra yağışın şekil değiştireceği bildirildi.
Özellikle kuzey ve yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kara dönüşmesi bekleniyor.
İŞTE KAR YAĞIŞININ GÖRÜLECEĞİ İLÇELER
Valilik, kar yağışının görüleceği ilçeleri şu şekilde sıraladı:
Başakşehir
Beylikdüzü
Beşiktaş
Çatalca
Esenler
Esenyurt
Eyüp
Gaziosmanpaşa
Kağıthane
Sultangazi
Ataşehir
Çekmeköy
Sancaktepe
Sultanbeyli
Ümraniye
Sarıyer
Arnavutköy
Beykoz
Şile
BUZLANMA VE DON TEHLİKESİNE DİKKAT
Ani hava değişimiyle birlikte hayatı olumsuz etkileyebilecek durumlara karşı da uyarılar yapıldı. İstanbul Valiliği, ulaşımda meydana gelebilecek aksamalar başta olmak üzere, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.