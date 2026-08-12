İstanbul Valiliği'nden alarm! Yarın sabah saatlerine dikkat: Fırtına ve sağanak geliyor

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine dayanarak yarın kent genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşları uyardı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İstanbul Valiliği'nden alarm! Yarın sabah saatlerine dikkat: Fırtına ve sağanak geliyor
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Yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Kentte havanın bugün parçalı ve az bulutlu seyrettiği belirtilirken; yarın havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, sabah ve öğle saatlerinde ise yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışların görülebileceği ifade edildi. Valilik, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

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