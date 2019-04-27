İstanbul Başakşehir'de bir okul inşaatında göçük meydana geldi. İnşaatta çalışan 1 işçi toprak altında kalarak hayatını kaybetti. İstanbul Valiliği tarafından "Söz konusu olayda göçük altında kalan Şanlıurfa 1986 doğumlu Halil Yalçın adlı işçimiz hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır" açıklaması yapıldı

İstanbul Başakşehir'de bir okul inşaatında göçük meydana geldi. İnşaatta çalışan 1 işçi toprak altında kalarak hayatını kaybetti



Başakşehir'de okul inşaatında göçük meydana geldi. Olayda 1 işçi hayatını kaybetti.



Olay, Şahintepe Mahallesinde yapımı devam eden okul inşaatı altyapı çalışmaları sırasında meydana geldi. Saat 12.30 sıralarında yaşanan göçük sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Göçükte kalan işçiyi kurtarmak için çalışma başlatan ekiplere inşaatta çalışan işçiler de yardım etti.



Göçükte kalan işçiye yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası ulaşılabildi. Sağlık ekipleri anında müdahale etti ancak işçinin hayatını kaybettiği tespit edildi.



Talihsiz işçinin naaşı ambulansa morga kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise göçüğün meydana geldiği alanda inceleme yaptı.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Göçükle ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı.



Valilik açıklamasında şunlar denildi:



"Bugün saat 12.00 sıralarında Başakşehir ilçemiz Şahintepe Mahallesinde, İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) tarafından yaptırılan İbrahim Koçarslan Ortaokul inşaatı hafriyat çalışmaları sırasında göçük meydana gelmiştir.



Söz konusu olaylda göçük altında kalan Şanlıurfa 1986 doğumlu Halil Yalçın adlı işçimiz hayatını kaybetmiştir.



Hayatını kaybeden işçimize Allah'tan rahmen, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.



Konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır."



ulusal.com.tr





