İstanbul Valiliği'nden Eyüpsultan'daki silahlı saldırıyla ilgili açıklama!
Eyüpsultan'da bir kafe önünde park nedeniyle gerçekleşen olayda eski MHP Eyüpsultan ilçe başkanı Köksal Kaçmaz iş yerinin önünde silahla vurularak hayatını kaybetmişti. Konu ile ilgili İstanbul Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA!
İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Bugün saat 11.00 sıralarında Eyüpsultan ilçemizin Sakarya Mahallesi’ndeki iş yeri (kafe) önüne araç park etme tartışmasından çıktığı değerlendirilen kavga olayı, silahlı çatışmaya dönüşmüş, meydana gelen çatışmada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştır.
Olayla ilgili yapılan ilk incelemelerde; kafe sahibi K.K. ile iş yeri önüne araç park eden Faruk P, T.P., S.A.P. ve Fuat P. adlı şahıslar arasında yaşanan tartışmada K.K. adlı iş yeri sahibi hayatını kaybederken, Fuat P. ve olay yerinde bulunan Y.K. isimli şahıs vurularak ağır yaralanmıştır. Olayda silah kullanan firari şüpheli Faruk P. dışındaki şüpheliler gözaltına alınmış olup, firari şahsı yakalama çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.