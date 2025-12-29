İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı!

Marmara Denizi ve kent genelinde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle İstanbul Valiliği harekete geçti. Hızı zaman zaman 75 kilometreyi bulacak fırtına için vatandaşlara "tedbirli olun" çağrısı yapıldı.

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmeleri ışığında bir açıklama yaparak Marmara Denizi'nde fırtına beklendiğini duyurdu.

Valiliğin sosyal medya hesabından paylaşılan bilgilere göre, yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın şiddetini artırması öngörülüyor.

RÜZGARIN HIZI 75 KİLOMETREYİ BULACAK

Valilikten yapılan açıklamada rüzgarın yönü ve şiddetiyle ilgili detaylı veriler paylaşıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Marmara Denizi'nde rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat yer yer 75 kilometre/saat hızında fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir."

Denizdeki fırtınanın karada da etkisini göstereceği belirtilirken, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olması istendi. Fırtınanın 31 Aralık'ta günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Valilik açıklamasında, "Kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denilerek uyarının altı çizildi.

