İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Hızının 75 km'ye çıkması bekleniyor!

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaşarak denizlerde fırtına beklendiğini bildirdi. İstanbul Valisi Davut Gül imzasıyla yayımlanan uyarıda, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olması istendi.

RÜZGAR GÜNEYDEN SERT ESECEK

Meteorolojik verilere göre, Marmara genelinde rüzgarın 15 Şubat 2026 Pazar günü akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Yetkililer, rüzgar hızının saatte 50 ile 75 kilometre aralığında seyredeceğini belirtti.

Hafta sonu akşam saatlerinde başlayacak olan kuvvetli hava muhalefetinin, haftanın ilk iş günü olan 16 Şubat 2026 Pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Valilik, fırtınanın yaratabileceği riskleri sıralayarak vatandaşları uyardı. Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."