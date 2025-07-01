İstanbul Valiliği'nden yeni karar: Bazı metro istasyonları kapatıldı
İstanbul Valiliği, güvenlik gerekçesiyle Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’ndaki Taksim ve Şişhane istasyonlarını kapatma kararı aldı. Ayrıca Taksim-Kabataş Füniküler Hattı da ikinci bir açıklamaya kadar hizmet vermeyecek.
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İstanbul’da toplu ulaşımda binlerce yolcuyu doğrudan etkileyen kritik bir karar alındı. İstanbul Valiliği’nin aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak ulaşıma kapatıldı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, araçların Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferlerine devam edeceği kaydedildi.