İstanbul Valiliği'nden yeni karar: Bazı metro istasyonları kapatıldı

İstanbul Valiliği, güvenlik gerekçesiyle Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’ndaki Taksim ve Şişhane istasyonlarını kapatma kararı aldı. Ayrıca Taksim-Kabataş Füniküler Hattı da ikinci bir açıklamaya kadar hizmet vermeyecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul Valiliği'nden yeni karar: Bazı metro istasyonları kapatıldı
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İstanbul’da toplu ulaşımda binlerce yolcuyu doğrudan etkileyen kritik bir karar alındı. İstanbul Valiliği’nin aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, araçların Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferlerine devam edeceği kaydedildi.

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