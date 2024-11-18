İstanbul Valisi duyurdu: O saatler dışında artık yasak!

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Vali Gül, havai fişek atmak isteyenlerin önceden izin alması gerektiğini belirtti. "Havai fişek atma belgesi bulunan kişilere, belirlenen uygun alanlarda ve yalnızca 20.00-22.00 saatleri arasında izin verilmektedir. Kurallara uymayanlara 232 bin 264 lira cezai işlem uygulanmaktadır," ifadesini kullandı.

Paylaşımında, ilgili genelgeye de atıfta bulunan Vali Gül, denetimlerin sıkı şekilde sürdürüleceğini vurguladı.