İstanbul Valisi duyurdu: O saatler dışında artık yasak!

İstanbul Valisi Davut Gül, saat 20.00 ile 22.00 arasında havai fişek kullanımına izin verildiğini ve bu kurallara uymayanlara 232 bin 264 lira para cezası uygulandığını açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İstanbul Valisi duyurdu: O saatler dışında artık yasak!
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Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Vali Gül, havai fişek atmak isteyenlerin önceden izin alması gerektiğini belirtti. "Havai fişek atma belgesi bulunan kişilere, belirlenen uygun alanlarda ve yalnızca 20.00-22.00 saatleri arasında izin verilmektedir. Kurallara uymayanlara 232 bin 264 lira cezai işlem uygulanmaktadır," ifadesini kullandı.

Paylaşımında, ilgili genelgeye de atıfta bulunan Vali Gül, denetimlerin sıkı şekilde sürdürüleceğini vurguladı.

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