İstanbul Valisi duyurdu: Pazartesi itibarıyla kapatılacak

Kaymakamlıkların koordinasyonunda yürütülecek süreç kapsamında, ruhsatsız ya da Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan basit konaklama belgesi bulunmayan tüm konaklama tesislerinin pazartesi günü itibarıyla kapatılacağını açıkladı.

Toplantıda konuşan Vali Gül, deprem güvenliğinin en önemli öncelikleri olduğunu belirterek, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet verdiği binaların depreme karşı tam dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Bolu’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasını hatırlatarak, yangın güvenliği konusundaki denetimlerin artırılacağını ifade etti.

Vali Gül, denetim sürecinin hızlandırılması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Otellerle ilgili kaymakamlarımızın koordine edeceği bir süreç başladı. Ruhsatsız veya Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan işletme belgesi bulunmayan tüm otellerin kapatılması talimatını verdik. Yarın tamamlanmazsa en geç hafta sonuna kadar bu süreci tamamlamış olacağız. Pazartesi itibarıyla eksiklikleri giderilmeyen tüm konaklama yerleri kapatılacak. Listeler hazır, süreci hızla sonuçlandıracağız."

Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve itfaiye birimlerinin kaymakamlıklarla koordineli çalışarak, vatandaşların güvenliğini tam anlamıyla sağlaması gerektiğini de sözlerine ekledi.