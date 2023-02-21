Vali Yerlikaya'dan 'riskli okul' açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla 2006'da kurulan İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından, 1999 öncesi inşa edilen 1418 okulun deprem etüt ve analizlerinin tek tek gerçekleştirildiğini belirtti.

Bu çalışmalarda 1351 okulun riskli olduğunun tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, şöyle devam etti: