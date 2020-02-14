İstanbul ve Adana'da suç örgütü operasyonu: 50 gözaltı

İstanbul merkezli bir suç örgütüne eş zamanlı operasyon düzenlendi. 50 kişi yakalandı.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlediği adresler tek tek arandı.

Adreslerde yapılan ve devam eden aramalarda 16 silah ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Adana'da ise kaçakçılık operasyonu yapıldı. Bir iş yerinde yapılan aramada 127 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Ekipler, ele geçirilen kaçak cep telefonlarıyla ilgili iş yeri sahibi İ.Ç'yi gözaltına aldı.

ulusal.com.t