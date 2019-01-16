Ankara ve İstanbul'da gece saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. İstanbul'da yağmurla karışık kar görülürken, Ankara'da ise kar yağışı etkisini gösteriyor... Ankara ve İstanbul'da bugün okullar tatil mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Ankara Valisi Vasip Şahin'den tatil açıklaması geldi mi?

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur yağışı başladı. Ankara'da ise kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.



İstanbul hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden İstanbul için karla karışık yağmur uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı veya kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.



Yapılan uyarı şöyle;

Rüzgarın 15.01.2019 Salı günü öğle saatlerinden itibaren Ege ve Marmara bölgeleri ile zamanla Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden fırtına (60-80 km/saat); İstanbul'un kuzey kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı veya kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



Ankara hava durumu

Meteorolojiden Ankara için bugün kar yağışı uyarısı yapıldı.

Bugün hava sıcaklığı 0 derece görülürken hissedilen ise -4 olarak açıklandı.



Ankara Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan tatil açıklaması gelirse haberimizde olacak...