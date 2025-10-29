İstanbul ve Ankara'da 29 Ekim nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

Cumhuriyet Bayramı’nın 102’nci yılı dolayısıyla Ankara ve İstanbul’da düzenlenecek kutlamalar nedeniyle bugün sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda cadde ve bulvar araç trafiğine kapatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul Valiliği, sürücüler için alternatif güzergahları da duyurdu.

Her iki ilde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla bugün saat 06.00'dan itibaren belirlenen yolların araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.

ANKARA'DA KAPATILAN YOLLARIN TAM LİSTESİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yapılacak etkinlikler nedeniyle bazı yolların araç trafiğine kapalı olacağı belirtildi.

Açıklamada, saat 06.00'dan itibaren ihtiyaç olması halinde araç trafiğine kapatılan yollar ve caddeler şöyle sıralandı:

"Atatürk Bulvarı'nın Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydanı arasında kalan bölümünün tamamı ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, İsmet İnönü Bulvarı'nın Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Akay Kavşak arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, GMK Bulvarı'nın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Talatpaşa Bulvarı ve Hipodrom Caddesi'nden Cumhuriyet Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan varyantların tamamı, Dikmen Caddesi'nin 15 Temmuz Şehitler Meydanı ile Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Cumhuriyet Caddesi'nden Talatpaşa Bulvarı ve Hipodrom Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan varyantların tamamı, İstiklal Caddesi'nin tamamı ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, İstanbul Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ile İstiklal Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü."

Açıklamada ayrıca, "Cumhuriyet Caddesi'nin Ulus Meydanı ile Tren Garı Kavşak arasında kalan bölümü", Çankırı Caddesi, "Ziya Gökalp Caddesi'nin 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arasında kalan bölümü", Milli Müdafaa Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi ve buralara açılan yolların tamamının çift yönlü olarak trafiğe kapatılabileceği ifade edildi.

Anıt Caddesi, Spor Park Sokak, "Anafartalar Caddesi'nin Ulus Kavşak ile Susam Sokak arasında kalan bölümü", Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ve buralara açılan yolların tamamının çift yönlü olarak kapatılabileceği aktarıldı. "Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantı sağlayan yan varyantların tamamı", "Kazım Karabekir Caddesi'nin Anadolu Meydanı ile Hipodrom Caddesi arasında kalan bölümü", "Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşak ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamında" da çift yönlü olarak trafik akışının durdurulabileceği bilgisi paylaşıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ, KAPALI YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLARI AÇIKLADI

İstanbul Valiliği de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenecek etkinlikler dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Cumhuriyet Bayramı'nın 102. Yıl Dönümü Kutlamaları" kapsamında, 29 Ekim Çarşamba günü saat 05.45'ten itibaren program bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Bu kapsamda belirlenen yollar ve alternatif güzergahlar şöyle duyuruldu:

"Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Edirnekapı-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Oğuzhan Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Sofular Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Halıcılar Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Akdeniz Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Akşemsettin Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Keçeci Meydan Sokak-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Hal Yolu Güney İstikameti Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar, Tatlı Pınar Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı, Kaleboyu Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı, Sulukule Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı."

Valilik, bu yollara alternatif güzergah olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu'nun kullanılabileceğini bildirdi.