İstanbul ve Ankara'da şafak operasyonu! 4 kurşunlama olayının faili 8 kişi yakalandı

İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda, silahlı eylemleri gerçekleştirdiği saptanan 8 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

ASAYİŞ VE İSTİHBARAT EKİPLERİNDEN ORTAK OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ortak bir çalışma başlattı. Kent genelinde meydana gelen silahlı saldırı, kurşunlama ve yaralama vakalarını aydınlatmak amacıyla hem fiziki hem de teknik takip gerçekleştirildi.

4 AYRI SİLAHLI EYLEM AYDINLATILDI

Yapılan detaylı incelemeler ve saha araştırmaları neticesinde, hedefteki 4 ayrı silahlı eylemi organize bir biçimde gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerin kimlik ve adres bilgileri belirlendi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından operasyon için harekete geçildi.

İKİ İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN DÜZENLENDİ

İstanbul ve Ankara'da belirlenen çok sayıda adrese özel ekiplerce eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.