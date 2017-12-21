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İstanbul ve İzmir'de IŞİD operasyonu

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri terör örgütü IŞİD yönelik 7 ilçede 12 adreste operasyon düzenledi.

İstanbul ve İzmir'de IŞİD operasyonu
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri terör örgütü IŞİD yönelik 7 ilçede 12 adreste operasyon düzenledi.

Polis ekipleri adreslere yaptığı baskınlarda, terör örgütüne destek sağlayan ve yeni elemanlar kazandırdığı iddia edilen toplam 45 yabancı uyruklu kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında sınırdışı işlemleri başlatıldı.

İZMİR'DE IŞİD OPERASYONU: 10 GÖZALTI

İzmir'de düzenlenen operasyonda terör örgütü IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda haklarında yakalama kararı çıkartılan 11 şüpheliden 10'u gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Örgüte üye oldukları öne sürülen şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyon kapsamında 1 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #istanbul #ışid #terörle mücadele #TEM
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