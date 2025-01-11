İstanbul Yenikapı'da kriz: Balıkçılar yer gösterilmeden ayrılmayı kabul etmiyor

İstanbul Yenikapı'daki balıkçı barınağının boşaltılması talebi üzerine balıkçılar, kendilerine alternatif bir yer gösterilmediğini belirterek İstanbul Valiliği’ne seslendi. Balıkçılar, belirsizliklerin giderilmesini ve kendilerine korunaklı bir alan tahsis edilmesini talep etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
İstanbul Yenikapı'da kriz: Balıkçılar yer gösterilmeden ayrılmayı kabul etmiyor
Yayınlanma:

Yenikapı'da 40 yıldır faaliyet gösterdiklerini belirten balıkçılar, Valilik kararına karşı tepkilerini dile getirdi. Şu an bölgede yaklaşık 150 teknenin barındığını söyleyen balıkçılar, kendilerine uygun bir yer gösterilmeden bu alandan ayrılmalarının istenmesinin büyük bir mağduriyet yarattığını ifade etti.

Balıkçılar, kendilerine uygun bir yer gösterilmeden bu talebin yerine getirilmesinin büyük bir mağduriyet yaratacağını söyledi. Yenikapı'dan ayrılmak istemeyen balıkçılar, alternatif yer taleplerini şu şekilde sıraladı:

"Bizlere yer gösterilmeden mağduriyet yaşanması isteniyor."
"Yüzlerce esnafa uygun bir yer gösterilmesi ya da bu talep karşılanamıyorsa, başka bir yer gösterilmesi talep ediliyor."

Balıkçı Gürkan Gömüç, Yenikapı'daki alandan ayrılmak istemediklerini belirterek, teknelerin hava muhalefetlerinden ve fırtınalardan korunabilmesi için korunaklı bir yer tahsis edilmesi gerektiğini vurguladı. Gömüç, "Teknelerimizin küçük batma riski çok yüksek. Devletimizin herhangi bir projesine karşı değiliz, ama mağduriyetimiz halkın mağduriyetidir," dedi.

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan başkanlığındaki heyet de balıkçılara destek verdi. Özkan, bu durumun yalnızca balıkçıları değil, onlarla çalışan aileleri de etkilediğine dikkat çekti. "Burada her teknede yaklaşık 5 kişi çalışıyor. 150 tekne olduğunda bu sayıyı binlere, aileleri de hesaba kattığımızda on binlere varan bir rakama ulaşır," diye konuştu.

Adana'da feci kaza! İki otomobil çarpıştıAdana'da feci kaza! İki otomobil çarpıştıGündem
İstanbul'a yeni ilçe geliyor: Yeni ilçenin adı belli oldu!İstanbul'a yeni ilçe geliyor: Yeni ilçenin adı belli oldu!Yurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

istanbul Yenikapı balıkçılık
Günün Manşetleri
“Ya silahlar gömülecek ya da silah doğrultanlar!”
İran’ın “Füze Şehri” ilk kez görüntülendi
Yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi
Abdullah Gül'den yeni açılıma destek
Gazze'de can kaybı 46 bin 537 oldu
Mardin'de feci trafik kazası
ABD'nin PKK'yı Şam'a yerleştirme planı
Hakan Fidan, Suudi Arabistan'a gidecek
11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Los Angeles'taki felakette ölü sayısı 11 oldu
Çok Okunanlar
11 Ocak 2025 su kesintisi: Mahalleler ve saatler belli oldu! 11 Ocak 2025 su kesintisi: Mahalleler ve saatler belli oldu!
BEDAŞ İstanbul'u uyardı! İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler... BEDAŞ İstanbul'u uyardı! İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Türk vatandaşlarına en uzun süreli vize veren ülkeler açıklandı Türk vatandaşlarına en uzun süreli vize veren ülkeler açıklandı
Hatay'da şiddeti deprem Hatay'da şiddeti deprem
TÜİK açıkladı: İl olma kriterlerini karşılayan 24 ilçe belirlendi TÜİK açıkladı: İl olma kriterlerini karşılayan 24 ilçe belirlendi