İstanbul Yenikapı'da kriz: Balıkçılar yer gösterilmeden ayrılmayı kabul etmiyor

Yenikapı'da 40 yıldır faaliyet gösterdiklerini belirten balıkçılar, Valilik kararına karşı tepkilerini dile getirdi. Şu an bölgede yaklaşık 150 teknenin barındığını söyleyen balıkçılar, kendilerine uygun bir yer gösterilmeden bu alandan ayrılmalarının istenmesinin büyük bir mağduriyet yarattığını ifade etti.

Balıkçılar, kendilerine uygun bir yer gösterilmeden bu talebin yerine getirilmesinin büyük bir mağduriyet yaratacağını söyledi. Yenikapı'dan ayrılmak istemeyen balıkçılar, alternatif yer taleplerini şu şekilde sıraladı:

"Bizlere yer gösterilmeden mağduriyet yaşanması isteniyor."

"Yüzlerce esnafa uygun bir yer gösterilmesi ya da bu talep karşılanamıyorsa, başka bir yer gösterilmesi talep ediliyor."

Balıkçı Gürkan Gömüç, Yenikapı'daki alandan ayrılmak istemediklerini belirterek, teknelerin hava muhalefetlerinden ve fırtınalardan korunabilmesi için korunaklı bir yer tahsis edilmesi gerektiğini vurguladı. Gömüç, "Teknelerimizin küçük batma riski çok yüksek. Devletimizin herhangi bir projesine karşı değiliz, ama mağduriyetimiz halkın mağduriyetidir," dedi.

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan başkanlığındaki heyet de balıkçılara destek verdi. Özkan, bu durumun yalnızca balıkçıları değil, onlarla çalışan aileleri de etkilediğine dikkat çekti. "Burada her teknede yaklaşık 5 kişi çalışıyor. 150 tekne olduğunda bu sayıyı binlere, aileleri de hesaba kattığımızda on binlere varan bir rakama ulaşır," diye konuştu.