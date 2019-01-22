banner1002
Erdoğan'ın Rusya ziyaretiyle ilgili açıklama
Erdoğan'ın Rusya ziyaretiyle ilgili açıklama
VakıfBank'tan borç ve faiz açıklaması
VakıfBank'tan borç ve faiz açıklaması
Dolar ve euro ne kadar
Dolar ve euro ne kadar
Endonezya'da deprem
Endonezya'da deprem

İstanbul Zeytinburnu'nda Özgür Dik silahla vuruldu

İstanbul Zeytinburnu'nda Özgür Dik isimli vatandaş, sokak ortasında silahla vuruldu. Hastaneye kaldırılan Dik, hayatını kaybetti

İstanbul Zeytinburnu'nda Özgür Dik silahla vuruldu

İstanbul Zeytinburnu'nda bir kişi silahla öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kazlıçeşme Mahallesi 244. Sokak'taki bir markete giden tekstil işçisi Özgür Dik (22), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla vuruldu.

Ağır yaralanan Dik, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Yaklaşık 3 ay önce evlendiği belirtilen Özgür Dik'in daha önce husumetli olduğu belirtilen kişiler tarafından öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duran polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #Zeytinburnu #özgür dik
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.