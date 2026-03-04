İstanbul Zeytinburnu'nda dehşet: Markete sığınan 3 çocuğu darbetti!

Olay, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesindeki Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Parkta oyun oynadıktan sonra evlerine dönmek için yolda yürüyen ikisi kardeş, biri kuzen üç çocuk, kaldırım kenarında kurulu olan bir çadırın içine baktı. Bu esnada çadırın içinde bulunan 55 yaşındaki C.A.A., duruma öfkelenerek çocukları kovalamaya başladı.

Korkuyla kaçan çocuklar, cadde üzerinde bulunan bir markete sığındı. Ancak çocukların peşini bırakmayan şüpheli, marketin içinde yakaladığı çocukları darbetti.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, darbedilen çocukları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Çocuklara dehşeti yaşatan saldırgan C.A.A. ise polis ekipleri tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

"KULAK ZARI DELİNMİŞ"

Darbedilen iki kardeşin annesi Medine İ., çocuklarının oyun oynamak için parka gittiğini ve olayı, bir market çalışanının kendi telefonundan onu aramasıyla öğrendiğini belirtti. Haberi aldıktan hemen sonra olay yerine, ardından da hastaneye giderek polise ifade veren anne, çocuklarının aldığı fiziksel darbeleri şu sözlerle anlattı: "Yeğenimin ve kızımın yüzünde morluk ve şişlikler vardı. Kızım 'kulağım ağrıyor.' dedi. Kontrole gittik, kulak zarı delinmiş."

Çocuklarının yanına ilk ulaştığında durumlarının çok kötü olduğunu belirten Medine İ., olayın yarattığı psikolojik yıkımı ise şu ifadelerle dile getirdi: "Çok korkmuşlardı. Elleri, ayakları titriyordu. Bayılmış gibilerdi ve kendilerini çok kötü hissediyorlardı. Psikolojik olarak da çok ağır travma yaşadılar ve hala devam ediyor. Çocuklarım olayın etkisinden kurtulamadı. Ben yanlarındayken bile dışarı çıkmaktan korkuyorlar. Akşam uyuyamıyorlar. Çok kötü durumdalar."