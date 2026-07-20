İstanbul'a 36 derece uyarısı! O saatlerde sakın dışarı çıkmayın

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, geçtiğimiz hafta sonundan itibaren etkisini artıran sıcak hava dalgasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu ve başta İstanbul olmak üzere birçok bölge için kritik uyarılarda bulundu. Sıcak hava dalgasının hafta ortasına kadar süreceğini belirten Tek, çarşamba gününden itibaren ise kuzeyden serin bir havanın geleceğini müjdeledi.

İSTANBUL'DA BAZI İLÇELERDE SICAKLIK 36 DERECEYİ BULACAK

Marmara Bölgesi'ndeki sıcaklık artışına dikkat çeken Adil Tek, Edirne ve Kırklareli'nde sıcaklıkların 40 derecelere kadar yaklaşacağını belirtti. İstanbul için de özel bir parantez açan Tek, şu bilgileri paylaştı:

İstanbul genelinde hava sıcaklıkları ortalama seviyede 33-34 derecelere kadar çıkıyor.

İstanbul'un güney ilçelerinde, özellikle rüzgar sirkülasyonunun çok fazla olmadığı yerlerde bu değerler 36 derecelere kadar tırmanacak.

Kentin kuzey sahillerinde ise sıcaklıklar 32 derecelere kadar yükseliyor.

Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar düşmeye başlayacak.

EGE, AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU'DA 40 DERECENİN ÜZERİ GÖRÜLECEK

Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıkların çok daha yüksek seyredeceğini ifade eden Tek, çarşamba gününe kadar sürecek etkileri şu şekilde detaylandırdı:

Ege Bölgesi: Aydın'da salı ve çarşamba günleri sıcaklıklar 42-43 derecelere kadar çıkacak. İzmir'de sıcaklık değerleri 40 dereceye yaklaşacak. Manisa, Muğla, Aydın, İzmir ve Balıkesir'in Ege kıyılarına yakın bölümleri ile Çanakkale bu dalgadan çok daha fazla etkilenecek.

Akdeniz Bölgesi: Antalya'da sıcaklık değerleri 40 dereceyi buluyor. Mersin ve Adana'da da sıcaklıklar yükselecek. Nem değerleri de çok yüksek olduğu için hissedilen sıcaklıklar 40-45 dereceyi görecek.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Bölgede sıcaklık değerleri 42-43 derecelere kadar çıkmış olacak.

İç Anadolu Bölgesi: Ankara başta olmak üzere salı, çarşamba ve perşembe günleri sıcaklıkların 34-35 derecelere kadar çıkması tahmin ediliyor.

Serin Bölgeler: Yurdun serin yerleri ise Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri olacak.

BU HAVA DALGASI YALNIZCA 2-3 GÜN SÜRECEK

Sıcak hava dalgasının geçen seneki kadar uzun soluklu olmayacağını ve 2-3 gün süreceğini belirten Adil Tek, "Ardından kuzeyden gelecek serin ve yağışlı hava var. Öncelikle Trakya'da çarşamba günü öğleden sonra yağışlar görülecek. Perşembe ve cuma günleri de yurdun kuzey kesimlerinde yağışlı hava etkili olacak" dedi.

Temmuz sonuna kadar yeni bir aşırı sıcak hava dalgası beklenmediğini, ağustos ayında ise 3-4 günlük kısa süreli dalgalar olabileceğini söyleyen Tek, bu yazın normaller civarında seyrettiğini ancak yaz mevsiminin eylül ve ekim aylarına kadar uzayacağını ifade etti.

TÜRKİYE GENELİNDE "TROPİK GÜNLER" YAŞANIYOR

İç kesimler hariç, ülkenin büyük bölümünde en düşük gece sıcaklıklarının 20 derece ve üzerinde seyrettiğini belirten Tek, bu durumun "tropik günler" anlamına geldiğini söyledi. Vatandaşlara sıcak çarpmalarına karşı şu hayati tavsiyelerde bulundu:

Güneşin ultraviyole etkisi saat 11.00 ile 16.00 arasında çok yüksek olduğu için bu saatlerde kesinlikle güneş altında kalınmamalıdır.

Denize girecek olan vatandaşlar sabah ve akşam saatlerini tercih etmelidir.

Dışarı çıkarken açık renk giysiler giyilmelidir.

Bol su tüketilmeli, beslenmeye dikkat edilmeli, ağır proteinli yiyeceklerden ve özellikle alkol tüketiminden kaçınılmalıdır.