İstanbul’a beklenen yağmur geliyor! Afrika sıcakları yerini sağanaklara bırakacak
Meteoroloji, İstanbul’da uzun süredir etkisini sürdüren sıcak hava dalgasının pazar gününe kadar devam edeceğini, ardından ise gök gürültülü sağanak yağışın kente giriş yapacağını açıkladı.
Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasıyla günlerdir bunaltıcı bir yaz yaşayan Türkiye’de serinleme umutları artıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Meteoroloji verilerine göre, İstanbul’da sıcaklıklar pazar gününe kadar yüksek seviyelerde seyretmeye devam edecek.
28 ve 29 Temmuz tarihlerinde ise yüksek sıcaklıklarla birlikte nem oranı da artacak.
30 TEMMUZ’DA YAĞMUR GELİYOR
Orta ve uzun vadeli tahminlere göre İstanbul’da 30 Temmuz Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji kaynakları, yağışların İstanbul’un yanı sıra Marmara Bölgesi genelinde etkili olacağını bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, 31 Temmuz Perşembe günü itibarıyla yağışlı hava sistemi Marmara Bölgesi’ni terk edecek.