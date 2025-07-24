İstanbul’a beklenen yağmur geliyor! Afrika sıcakları yerini sağanaklara bırakacak

Meteoroloji, İstanbul’da uzun süredir etkisini sürdüren sıcak hava dalgasının pazar gününe kadar devam edeceğini, ardından ise gök gürültülü sağanak yağışın kente giriş yapacağını açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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İstanbul’a beklenen yağmur geliyor! Afrika sıcakları yerini sağanaklara bırakacak - Resim: 1

Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasıyla günlerdir bunaltıcı bir yaz yaşayan Türkiye’de serinleme umutları artıyor.

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İstanbul’a beklenen yağmur geliyor! Afrika sıcakları yerini sağanaklara bırakacak - Resim: 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

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İstanbul’a beklenen yağmur geliyor! Afrika sıcakları yerini sağanaklara bırakacak - Resim: 3

Meteoroloji verilerine göre, İstanbul’da sıcaklıklar pazar gününe kadar yüksek seviyelerde seyretmeye devam edecek. 

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İstanbul’a beklenen yağmur geliyor! Afrika sıcakları yerini sağanaklara bırakacak - Resim: 4

28 ve 29 Temmuz tarihlerinde ise yüksek sıcaklıklarla birlikte nem oranı da artacak. 

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İstanbul’a beklenen yağmur geliyor! Afrika sıcakları yerini sağanaklara bırakacak - Resim: 5

30 TEMMUZ’DA YAĞMUR GELİYOR

Orta ve uzun vadeli tahminlere göre İstanbul’da 30 Temmuz Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 

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İstanbul’a beklenen yağmur geliyor! Afrika sıcakları yerini sağanaklara bırakacak - Resim: 6

Meteoroloji kaynakları, yağışların İstanbul’un yanı sıra Marmara Bölgesi genelinde etkili olacağını bildirdi.

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İstanbul’a beklenen yağmur geliyor! Afrika sıcakları yerini sağanaklara bırakacak - Resim: 7

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, 31 Temmuz Perşembe günü itibarıyla yağışlı hava sistemi Marmara Bölgesi’ni terk edecek. 

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