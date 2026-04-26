İstanbul'a fırtına uyarısı! Valilik saat vererek uyardı: 75 km hıza ulaşacak

RÜZGÂRIN HIZI 75 KM/SAAT'E ULAŞACAK

İstanbul Valiliği tarafından paylaşılan Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; 27.04.2026 Pazartesi günü Batı Karadeniz’in batısında rüzgârın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

SABAH SAATLERİNDE ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Özellikle İstanbul’un Avrupa Yakası ve Kırklareli çevrelerini etkilemesi beklenen fırtınanın, aynı günün sabah saatlerinden itibaren gücünü yitirmesi öngörülüyor.

ULAŞIMDA AKSAMA UYARISI

Valilik, fırtına nedeniyle deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalar başta olmak üzere, oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini hatırlattı.