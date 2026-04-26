İstanbul'a fırtına uyarısı! Valilik saat vererek uyardı: 75 km hıza ulaşacak
İstanbul Valiliği, 27 Nisan Pazartesi günü Batı Karadeniz’in batısı, İstanbul’un Avrupa Yakası ve Kırklareli kıyıları için fırtına uyarısı yaptı. Rüzgârın hızının saatte 75 kilometreye kadar çıkması bekleniyor.
RÜZGÂRIN HIZI 75 KM/SAAT'E ULAŞACAK
İstanbul Valiliği tarafından paylaşılan Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; 27.04.2026 Pazartesi günü Batı Karadeniz’in batısında rüzgârın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
SABAH SAATLERİNDE ETKİSİNİ KAYBEDECEK
Özellikle İstanbul’un Avrupa Yakası ve Kırklareli çevrelerini etkilemesi beklenen fırtınanın, aynı günün sabah saatlerinden itibaren gücünü yitirmesi öngörülüyor.
ULAŞIMDA AKSAMA UYARISI
Valilik, fırtına nedeniyle deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalar başta olmak üzere, oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini hatırlattı.