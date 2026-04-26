İstanbul'a fırtına uyarısı! Valilik saat vererek uyardı: 75 km hıza ulaşacak

İstanbul Valiliği, 27 Nisan Pazartesi günü Batı Karadeniz’in batısı, İstanbul’un Avrupa Yakası ve Kırklareli kıyıları için fırtına uyarısı yaptı. Rüzgârın hızının saatte 75 kilometreye kadar çıkması bekleniyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu
RÜZGÂRIN HIZI 75 KM/SAAT'E ULAŞACAK

İstanbul Valiliği tarafından paylaşılan Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; 27.04.2026 Pazartesi günü Batı Karadeniz’in batısında rüzgârın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

SABAH SAATLERİNDE ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Özellikle İstanbul’un Avrupa Yakası ve Kırklareli çevrelerini etkilemesi beklenen fırtınanın, aynı günün sabah saatlerinden itibaren gücünü yitirmesi öngörülüyor.

ULAŞIMDA AKSAMA UYARISI

Valilik, fırtına nedeniyle deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalar başta olmak üzere, oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini hatırlattı.

Beykoz’da orman yangını: Ekipler bölgeye sevk edildiBeykoz’da orman yangını: Ekipler bölgeye sevk edildiGündem
Tam 9 saat sürecek: 27 Nisan’da bu ilçelerde elektrikler kesilecekTam 9 saat sürecek: 27 Nisan’da bu ilçelerde elektrikler kesilecekYurt
Günün Manşetleri
Seferberlik Hedefe Ulaştı
İstanbul’da iki ilçede orman yangını...
Vatan Partisi Lideri Perinçek'ten kültürel yozlaşma tepkisi
TBMM'de yeni haftanın öne çıkan gündem başlıkları
Borsa İstanbul, 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi
Naci Görür’den uyarı: "Büyük bir depremi tetikleyebilir!"
"Kuşatma altında müzakere masasına oturmayacağız!"
Washington'da Trump'a silahlı saldırı girişimi
'ABD'nin diplomaside ciddi olduğunu görmedik'
Kushner ve Witkoff'un Pakistan ziyareti iptal edildi
Tam 9 saat sürecek: 27 Nisan’da bu ilçelerde elektrikler kesilecek Tam 9 saat sürecek: 27 Nisan’da bu ilçelerde elektrikler kesilecek
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı: 24 il etkilenecek Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı: 24 il etkilenecek