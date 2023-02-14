İstanbul'a kaç yaralı depremzede getirildi?

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde 10 ili etkileyen depremlerde yaralanan vatandaşların, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri uçak ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirilmesine devam ediliyor.

Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınıp kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk ediliyor.

İstanbul'a bu kapsamda getirilen 6 bin 125 yaralıdan 4 bin 787'si taburcu edilirken, 1338 afetzedenin tedavisi devam ediyor.