İstanbul'a kar geliyor: Uzman isim uyardı: O gün okullar tatil edilmeli

"OKULLAR TATİL OLMALI"

Beklenen hava koşullarının ulaşımda ciddi aksamalara neden olabileceğine işaret eden Prof. Dr. Orhan Şen, öğrenciler ve velileri yakından ilgilendiren bir değerlendirme yaptı. Pazartesi günü oluşacak tablonun riskli olabileceğini savunan Şen, tedbir amaçlı olarak “Okullar tatil olmalı” dedi.