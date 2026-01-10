İstanbul'a kar geliyor: Uzman isim uyardı: O gün okullar tatil edilmeli

İstanbul'da etkili olan kuvvetli lodosun ardından kent için "kar" alarmı verildi. Canlı yayında yeni hafta için kritik uyarılarda bulunan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, pazartesi günü beklenen yağışın ulaşımı kilitleyebileceğine dikkat çekerek yetkililere çağrıda bulundu.

Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
İstanbul'a kar geliyor: Uzman isim uyardı: O gün okullar tatil edilmeli - Resim: 1

İstanbul'da günlerdir devam eden lodos fırtınası etkisini sürdürüyor. CNN Türk canlı yayınına katılarak hava durumuna ilişkin son verileri paylaşan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bugün rüzgârın kent genelinde etkisini artıracağını belirtti.

İstanbul'a kar geliyor: Uzman isim uyardı: O gün okullar tatil edilmeli - Resim: 2

Şen, lodosun hızının yer yer saatte 70 kilometreye kadar ulaşabileceğini ve bu durumun günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

İstanbul'a kar geliyor: Uzman isim uyardı: O gün okullar tatil edilmeli - Resim: 3

PAZARTESİ GÜNÜ İÇİN KAR UYARISI

Lodosun ardından İstanbul'u yeni haftada soğuk hava ve kar yağışı bekliyor. Prof. Dr. Şen, pazartesi günü kent genelinde kar yağışının beklendiğini açıkladı.

İstanbul'a kar geliyor: Uzman isim uyardı: O gün okullar tatil edilmeli - Resim: 4

Yapılan tahminlere göre yağış sadece yüksek kesimlerle sınırlı kalmayacak. Şen, şehir merkezinde de karın tutma ihtimalinin bulunduğunu dile getirdi.

İstanbul'a kar geliyor: Uzman isim uyardı: O gün okullar tatil edilmeli - Resim: 5

"OKULLAR TATİL OLMALI"

Beklenen hava koşullarının ulaşımda ciddi aksamalara neden olabileceğine işaret eden Prof. Dr. Orhan Şen, öğrenciler ve velileri yakından ilgilendiren bir değerlendirme yaptı. Pazartesi günü oluşacak tablonun riskli olabileceğini savunan Şen, tedbir amaçlı olarak “Okullar tatil olmalı” dedi.

