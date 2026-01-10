İstanbul'a kar geliyor: Uzman isim uyardı: O gün okullar tatil edilmeli
İstanbul'da etkili olan kuvvetli lodosun ardından kent için "kar" alarmı verildi. Canlı yayında yeni hafta için kritik uyarılarda bulunan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, pazartesi günü beklenen yağışın ulaşımı kilitleyebileceğine dikkat çekerek yetkililere çağrıda bulundu.
İstanbul'da günlerdir devam eden lodos fırtınası etkisini sürdürüyor. CNN Türk canlı yayınına katılarak hava durumuna ilişkin son verileri paylaşan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bugün rüzgârın kent genelinde etkisini artıracağını belirtti.
Şen, lodosun hızının yer yer saatte 70 kilometreye kadar ulaşabileceğini ve bu durumun günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.
PAZARTESİ GÜNÜ İÇİN KAR UYARISI
Lodosun ardından İstanbul'u yeni haftada soğuk hava ve kar yağışı bekliyor. Prof. Dr. Şen, pazartesi günü kent genelinde kar yağışının beklendiğini açıkladı.
Yapılan tahminlere göre yağış sadece yüksek kesimlerle sınırlı kalmayacak. Şen, şehir merkezinde de karın tutma ihtimalinin bulunduğunu dile getirdi.
"OKULLAR TATİL OLMALI"
Beklenen hava koşullarının ulaşımda ciddi aksamalara neden olabileceğine işaret eden Prof. Dr. Orhan Şen, öğrenciler ve velileri yakından ilgilendiren bir değerlendirme yaptı. Pazartesi günü oluşacak tablonun riskli olabileceğini savunan Şen, tedbir amaçlı olarak “Okullar tatil olmalı” dedi.