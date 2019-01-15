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İstanbul'a kar ne zaman geliyor? (15 Ocak 2019 İstanbul Hava Durumu)

İstanbul'a kar ne zaman geliyor? İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'da hava nasıl? İstanbul'da hava kaç derece? İstanbul'a yağmur yağacak mı? İstanbul'da Çarşamba günü hava nasıl olacak? Kar ne zaman yağacak? İstanbul'da bu gece kar var mı? İstanbul'da 5 günlük hava durumu

İstanbul'a kar ne zaman geliyor? (15 Ocak 2019 İstanbul Hava Durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesindeki son verilere göre İstanbul için saat 18:00'den sonra karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre akşam 18.00 ile gece 24.00 saatleri arasında yağması beklenen karla karışık yağmurun gece saatlerinde kesilmesi öngörülüyor.

Meteoroloji sitesinde yer alan bilgilere göre akşam 18.00 ile gece 24.00 saatleri arasında hava sıcaklığının 5 derece olması bekleniyor.

İstanbul'da 5 günlük hava durumu şöyle:

16 Ocak Çarşamba: En düşük 0 en yüksek 6 derece - Çok bulutlu

17 Ocak Perşembe: En düşük 4 en yüksek 9 derece - Parçalı bulutlu

18 Ocak Cuma: En düşük 6 en yüksek 10 derece - Parçalı bulutlu

19 Ocak Cumartesi: En düşük 9 en yüksek 12 derece - Parçalı bulutlu

20 Ocak Pazar: En düşün 9 en yüksek 12 derece - Çok bulutlu

Etiketler; #istanbul #Hava durumu
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