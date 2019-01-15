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Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesindeki son verilere göre İstanbul için saat 18:00'den sonra karla karışık yağmur bekleniyor.



Meteoroloji verilerine göre akşam 18.00 ile gece 24.00 saatleri arasında yağması beklenen karla karışık yağmurun gece saatlerinde kesilmesi öngörülüyor.



Meteoroloji sitesinde yer alan bilgilere göre akşam 18.00 ile gece 24.00 saatleri arasında hava sıcaklığının 5 derece olması bekleniyor.



İstanbul'da 5 günlük hava durumu şöyle:



16 Ocak Çarşamba: En düşük 0 en yüksek 6 derece - Çok bulutlu



17 Ocak Perşembe: En düşük 4 en yüksek 9 derece - Parçalı bulutlu



18 Ocak Cuma: En düşük 6 en yüksek 10 derece - Parçalı bulutlu



19 Ocak Cumartesi: En düşük 9 en yüksek 12 derece - Parçalı bulutlu



20 Ocak Pazar: En düşün 9 en yüksek 12 derece - Çok bulutlu