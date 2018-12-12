İstanbul'un yüksek kesimleri ile Kocaeli ve Sakarya'nın güney kesimleri, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul'un yüksek kesimleri ile Kocaeli ve Sakarya'nın güney kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece azalacak.



Çok bulutlu, Trakya hariç aralıklı yağmur ve sağanak beklenen bölgede İstanbul'un yüksek kesimleri ile Kocaeli ve Sakarya'nın güney kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği öngörülüyor.



Bölgede rüzgar, batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esecek.

