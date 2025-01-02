İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte beklenen tarih

Meteoroloji verilerine göre, bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ancak cumartesi günü bazı bölgelerde sağanak yağış etkili olacak. Pazar günü ise sıcaklıkların biraz daha düşmesiyle birlikte bazı illerde yağışların kara dönüşeceği tahmin ediliyor.

İlk Kar Ne Zaman Yağacak?

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, katıldığı bir programda Türkiye’ye yılın ilk kar yağışının bu hafta sonu görülebileceğini belirtti. Şen, "Türkiye'ye ilk kar 4 veya 5 Ocak’ta yağacak. Ancak İstanbul’da bu tarihlerde kar beklenmiyor. Marmara’nın doğusunda, özellikle Kocaeli ve Bursa civarında kar yağışı görülebilir. Anadolu’da ise kar yağışı hafta sonu başlayacak," ifadelerini kullandı.

İstanbul'a Kar Ne Zaman Gelecek?

Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışı için Ocak ayının ikinci haftasına işaret etti. Şen, "İstanbul'da kar yağışı, 12 Ocak veya sonrasında, yani ayın ikinci yarısında görülebilir. Bu hafta sonu sıcaklıklar düşecek; cumartesi ve pazartesi günleri 3-4 derece azalma olacak. Ancak pazartesi itibarıyla sıcaklıklar yeniden artacak. Bir sonraki hafta sonu soğuk hava Marmara Bölgesi’ne geri dönecek ve kar ihtimali İstanbul’u da kapsayacak," dedi.